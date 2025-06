UEFA Nations League Finals 2025 in diretta su Sky in chiaro TV8 Cielo e in streaming su NOW

Preparati a vivere l’emozione delle Finals della UEFA Nations League 2025! Grazie a un accordo esclusivo con UEFA, Sky, TV8, Cielo e NOW Showtime ti offrono un’esperienza unica, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee. Dal 4 all’8 giugno in Germania, il calcio internazionale torna protagonista: non perdere l’appuntamento, perché questa è la grande festa del calcio europeo che non puoi perderti!

Grazie a un accordo con UEFA, si arricchisce così l’offerta di calcio internazionale nella Casa dello Sport, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili su Sky e in streaming su NOW. NATIONS LEAGUE– Si torna in campo per le Finals dell’edizione 20242025 della UEFA Nations League, che si svolgerà in Germania dal 4 all’8 giugno. Si parte conla. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - UEFA Nations League Finals 2025 in diretta su Sky, in chiaro TV8 / Cielo e in streaming su NOW

