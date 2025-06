Uefa Barcellona nei guai per aver violato il fair play finanziario | cosa rischia

Il Barcellona è di nuovo nei guai per la violazione del Fair Play Finanziario, e le conseguenze potrebbero essere ben più gravi di una multa. Con un club così prestigioso sotto i riflettori, il caso riaccende il dibattito sul futuro della sostenibilità nel calcio europeo. Se i blaugrana non dovessero rimediare, potrebbero affrontare sanzioni che vanno oltre le mere penalità economiche. La tensione cresce: quale sarà la prossima mossa del gigante catalano?

Il Barcellona avrebbe violato per il secondo anno consecutivo le regole del Fair Play Finanziario ed essere recidivi potrebbe comportare ben più di una semplice multa. La notizia è stata riportata dal Times e avrebbe del clamoroso, per l'importanza del club e, soprattutto, perché si tratterebbe del secondo anno consecutivo: il Barcellona avrebbe violato le norme Uefa per il fair play finanziario, esponendosi così a una sanzione severa per la prossima Champions.

