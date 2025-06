Ue scontro Gruber-Travaglio La democrazia non è unanimità Ma nemmeno quattro persone che decidono per tutti

In un'epoca in cui il dibattito politico si fa sempre più acceso, il faccia a faccia tra Lilli Gruber e Marco Travaglio a Otto e mezzo rappresenta un microcosmo delle tensioni europee attuali. La democrazia, come sottolinea Gruber, non è solo unanimità, ma nemmeno la scelta di pochi. È ora di riflettere su come costruire un’Europa inclusiva, dove ogni voce possa contare. Un tema cruciale che ci coinvolge tutti!

Scintille durante la puntata di Otto e mezzo (La7), dove si è acceso un vivace confronto tra la conduttrice Lilli Gruber e il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sulla visione dell'Unione europea e sulle prospettive di una possibile Europa a due velocità, ipotesi avanzata da Corrado Augias. Gruber prende le distanze dall'analisi di Travaglio, che aveva criticato l'idea di un'Unione ristretta guidata da pochi Paesi (" Io mi batto per un'Europa democratica, non per un'Europa oligarchica dove si trovano tre o quattro paesi europei"). La giornalista osserva: " La democrazia non è l'unanimità.

Gaza, Montanari: "Chi usa la parola 'genocidio' va rispettato, non criminalizzato". Scontro con Gruber e Mieli - Nel contesto delle recenti polemiche su L'aria che tira, Tomaso Montanari si confronta con Lilli Gruber e Paolo Mieli su temi delicati e divisivi.

Lo scontro Fubini-Travaglio sull'Ucraina da Lilli Gruber a LA7. Sono morti più russi o più ucraini? Perché la Russia avanza lentamente? L'esercito americano, a parti invertite, avrebbe fatto meglio dell'esercito russo in Donbass? Commento lo scontro Travaglio

Gaza, Montanari: "Chi usa la parola 'genocidio' va rispettato, non criminalizzato". Scontro con Gruber e Mieli

