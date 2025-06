Ue | obiettivo 10% efficienza idrica entro il 2030 con nuova strategia

In un'epoca in cui la scarsità d'acqua si fa sempre più pressante, l'Unione Europea alza l'asticella puntando su una significativa efficienza idrica del 10% entro il 2030. Con la nuova 'Strategia europea per la resilienza idrica', la Commissione si impegna a garantire un futuro sostenibile. Questa iniziativa non solo affronta sfide ambientali, ma segna un passo cruciale verso un'economia circolare che valorizza ogni goccia.

L'Unione europea deve puntare a migliorare l'efficienza idrica di almeno il 10% entro il 2030, con una serie di azioni. Lo prevede la 'Strategia europea per la resilienza idrica', contenuta in un documento di una trentina di pagine, adottata oggi dalla Commissione e presentata dalla commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare e competitiva, Jessika Roswall. "E' giunto il momento di mettere la resilienza idrica in cima all'agenda politica", si legge nel documento che sottolinea come sia una "questione di sicurezza e prevenzione delle crisi" anche alla luce del fatto che "l'Europa è il continente che più velocemente si sta riscaldando maggiormente per il cambiamento climatico con effetti sulla salute, con morti premature, interruzione della fornitura di energia e acqua potabile e crescenti perdite economiche per le imprese, gli agricoltori e l'acquacoltura". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue: obiettivo 10% efficienza idrica entro il 2030 con nuova strategia

