Ucraina Zelensky rilancia dopo la proposta russa | Pronto a un faccia a faccia con Putin

In un gesto deciso, il presidente ucraino Zelensky rilancia la sfida alla Russia, respingendo la proposta di cessate il fuoco e chiedendo un confronto diretto con Putin. La tensione sale mentre Mosca presenta le proprie condizioni: l’orizzonte della guerra si fa sempre più incerto. La posta in gioco? La possibilità di una soluzione diplomatica o un prolungarsi del conflitto. La risposta di Zelensky potrebbe cambiare le sorti di questa crisi: restate sintonizzati.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la proposta della Russia per porre fine alla guerra "non è realizzabile" e ha ribadito la sua richiesta di colloqui faccia a faccia con Vladimir Putin. Lunedì la Russia ha presentato all'Ucraina un "memorandum" che stabilisce le proprie condizioni per un cessate il fuoco, nonchĂ© le linee guida fondamentali per un trattato globale che ponga fine al conflitto. "L'Ucraina è pronta a incontrarsi in qualsiasi momento a partire da lunedì prossimo a Istanbul, in Vaticano o in Svizzera", ha affermato Zelensky. Il secondo round di colloqui di pace di lunedì tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul è durato poco piĂą di un'ora e non ha portato ad alcun progresso.