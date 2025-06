Ucraina | Usa Russia raggiungerà il milione di vittime in estate

La guerra in Ucraina continua a devastare, e le stime di perdite militari della Russia sono inquietanti: si parla di un milione di vittime entro l’estate 2025. Il rapporto del Center for Strategic and International Studies mette in luce l’impatto drammatico di questo conflitto, che non risparmia né soldati né civili. La domanda ora è: quale sarà il prezzo di questa escalation e come cambierà il futuro della regione?

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Si prevede che la Russia raggiungerà il milione di perdite complessive nell’estate del 2025. E’ quanto scrive il Center for Strategic and International Studies (Csis), un think tank Noprofit e bipartisan, con sede a Washington. “Si stima che circa 250.000 soldati russi siano morti. Un numero circa cinque volte superiore rispetto alle perdite in tutte le guerre russe e sovietiche combinate tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dell’invasione del 2022”, sottolinea l’analisi. “Le morti in Ucraina sono 15 volte superiori a quelle subite in Afghanistan e 10 volte maggiori rispetto alla guerra in Cecenia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Usa, Russia raggiungerà il milione di vittime in estate

