Ucraina Trump sente Putin e gela il mondo | altro che pace la guerra sarà lunga

In un mondo già in subbuglio, una telefonata tra Trump e Putin ha scosso gli equilibri geopolitici, lasciando il mondo con un’ombra di incertezza. Un confronto lungo e riservato che fa tremare le speranze di una pace imminente, svelando forse l’inizio di una lunga e difficile guerra. La diplomazia sembra vacillare, e il futuro resta avvolto nel mistero…

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato oggi su Truth Social di aver avuto una conversazione telefonica di circa un’ora e quindici minuti con il presidente russo Vladimir Putin. Durante il colloquio, i due leader hanno affrontato temi delicati come i recenti attacchi con droni da parte dell’Ucraina su aeroporti russi e le crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare iraniano. Le parole di Trump. Trump ha descritto la conversazione come “ buona “, pur ammettendo che non porterà a una pace immediata: “ Abbiamo discusso dell’attacco contro gli aerei russi fermi in aeroporto, condotto dall’Ucraina, e anche di vari altri attacchi che si sono verificati da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it