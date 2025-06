Ucraina Trump | Ho parlato con Putin ma non ci sarà pace immediata Lo zar sente il Papa

In un mondo in tensione, le conversazioni tra leader mondiali assumono un peso cruciale. Donald Trump ha rivelato di aver parlato con Putin per oltre un'ora, affrontando la delicata questione dell’attacco agli aerei russi. Ma mentre i negoziati proseguono, la pace sembrerebbe ancora lontana, con lo zar che ascolta anche il Papa. La diplomazia è in fermento: potrà questa discussione cambiare il corso degli eventi?

Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato lo stesso tycoon in un post su Truth. “Ho appena finito di parlare al telefono con il Presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un’ora e 15 minuti. Abbiamo discusso dell’attacco agli aerei russi da parte dell’Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti. È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà alla pace immediata”, ha dichiarato. Trump: “Putin risponderà a attacchi”. Nello stesso post il presidente americano ha spiegato che Vladimir Putin “ha affermato, con molta fermezza, che dovrà rispondere al recente attacco agli aeroporti” militari russi da parte dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata”. Lo zar sente il Papa

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

