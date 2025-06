Ucraina telefonata Trump-Putin conferma no alla tregua tycoon | Conversazione buona ma ora Russia risponderà ad attacchi di Kiev con droni

In un mondo sempre più complesso e teso, le recenti conversazioni tra leader di spicco come Trump, Putin e il Papa segnano nuove tappe di diplomazia e strategia internazionale. Mentre la Russia si prepara a rispondere agli attacchi di Kiev con droni, il dialogo tra le potenze si intensifica, lasciando emergere incognite e sfide future. La scena globale è in costante evoluzione: cosa ci riserveranno questi incontri decisivi?

Il leader del Cremlino ha avuto oggi un "colloquio amichevole" con il tycoon; inoltre, secondo quanto riportato da fonti russe, lo zar ha avuto anche la prima telefonata con Papa Leone XIV Nuova telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. A diffondere la notizia è stato lo stesso presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, telefonata Trump-Putin conferma no alla tregua, tycoon: "Conversazione buona ma ora Russia risponderà ad attacchi di Kiev con droni"

