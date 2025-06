Ucraina-Russia ex Nato ed esperti militari | Trump rischia ma l’Europa che sta facendo…?

In un scenario di crescente tensione tra Ucraina e Russia, due ex generali e esperti militari analizzano la complessa situazione. Con il rischio di escalation sempre presente, si interrogano sui veri intenti delle parti coinvolte e sui possibili sviluppi futuri. Mentre Donald Trump rischia, l'Europa osserva con apprensione, cercando di capire quale strada seguire. La domanda resta: quale sarà il prossimo passo in questo delicato equilibrio geopolitico?

Due ex generali cercando di spiegare cosa sta accadendo e fanno il punto della situazione sui colloqui di pace che si stanno portando avanti “ Non si capisce cosa stiano facendo e cosa stanno pensando di fare, anche perché la Russia prima o poi risponderà all’attacco che ha fatto l’Ucraina e bisogna stare attenti. “. E’ il monito di alcuni esperti militari ed ex generali che stanno seguendo questa situazione da molto vicino e che hanno il timore che non si riesca ad arrivare “non tanto a una pace, quanto innanzitutto a una vera tregua”, dice con un filo di voce Marco Bertolini, accompagnato da un altro generale come Leonardo Tricarico. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ucraina-Russia, ex Nato ed esperti militari: “Trump rischia, ma l’Europa che sta facendo…?”

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: "Pronto a volare a Istanbul". Zelensky c'è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

