Ucraina | Putin parla con il Papa e con Trump Pace? Vuole vendicarsi per gli attacchi di Kiev in Russia

In un sorprendente intreccio diplomatico, Putin si confronta con leader di spicco come Trump e il Papa Leone XIV. La crisi in Ucraina continua a scuotere le fondamenta della geopolitica, mentre Mosca cerca di bilanciare vendetta e diplomazia. I recenti attacchi ucraini hanno infatti acceso nuove tensioni, spingendo il leader russo a cercare alleanze strategiche. Ma cosa si nasconde dietro queste conversazioni? La pace è davvero possibile o si tratta solo di una manovra per consolidare il potere?

Putin, colpito dai radi ucraini che hanno semidistrutto la flotta dei bombardieri russi e fatto saltare il ricostruito ponte di Crimea, minaccia gravi ritorsioni. Ma cerca anche sponde. Non a caso, oggi 4 maggio 2025, ha parlato sia con Trump che con Papa Leone XIV L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: Putin parla con il Papa e con Trump. Pace? Vuole vendicarsi per gli attacchi di Kiev in Russia

Altri articoli sullo stesso argomento

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Segui queste discussioni su X

#TG2000 - #Ucraina e #Russia distanti dalla #pace. E la #guerra continua #3giugno #Tv2000 #RussiaUkraineWar #Russia #Istanbul #Putin #Zelensky #Lavrov #Erdogan #Kiev #Mosca @tg2000it Tweet live su X

Colloqui Russia-Ucraina, Putin pretende il ritiro di Kyiv dalle regioni occupate. Il nuovo vertice a Istanbul si è concluso senza progressi sul fronte del cessate il fuoco Tweet live su X