Ucraina Putin | Kiev vuole cessate il fuoco per armarsi

In un contesto di tensioni crescenti tra Russia e Ucraina, le dichiarazioni di Vladimir Putin mettono in evidenza i timori di Mosca riguardo a una possibile tregua. Secondo il presidente russo, una pausa nei combattimenti potrebbe essere sfruttata dall’Ucraina per rafforzarsi ulteriormente e preparare nuovi attacchi. La situazione rimane complessa e fragile: l’ombra di un conflitto prolungato si staglia sul futuro della regione.

Una tregua verrebbe sfruttata dall’Ucraina per rifornirsi di armi e preparare attacchi contro la Russia. È quanto ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin. “Perché dovrebbero essere incoraggiati concedendo una tregua nelle operazioni militari, che sarà utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali, per continuare la mobilitazione forzata e la preparazione di altri atti terroristici simili a quelli compiuti nelle regioni di Bryansk e Kursk?”, ha chiesto retoricamente il leader del Cremlino. “Di cosa dovremmo parlare? Chi negozia con chi fa affidamento sul terrore, con i terroristi?” ha evidenziato Putin a proposito della richiesta di un incontro ai vertici avanzata più volte dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Kiev vuole cessate il fuoco per armarsi”

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: "Pronto a volare a Istanbul". Zelensky c'è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

