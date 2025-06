Ucraina Putin chiude la porta | Vertice con Zelensky? Come negoziare con i terroristi

In un clima di crescente tensione tra Mosca e Kiev, Putin chiude la porta al dialogo e definisce il regime ucraino un'organizzazione terroristica. Dopo gli ultimi attacchi attribuiti all’Ucraina, il presidente russo mette in discussione ogni chance di negoziato, aprendo uno scenario di conflitto senza precedenti. Ma come si può parlare di pace quando le parti sembrano aver scelto la via della guerra? La risposta potrebbe cambiare le sorti dell’intera regione.

Mosca 4 giugno 2025 - "Il regime di Kiev, giĂ illegittimo, sta degenerando in un'organizzazione terroristica ". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Tass, dopo gli attacchi a convogli ferroviari nella notte tra sabato e domenica, attribuiti da Mosca agli ucraini. Gli attacchi, ha aggiunto Putin, miravano a far fallire i negoziati di Istanbul. Putin ha detto quindi che tenere un vertice con il leader ucraino equivarrebbe a "negoziare con terroristi". Trumpiani d’Europa. Gli euroscettici avanzano nella Ue. Allineati col tycoon su migranti e Kiev Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Putin chiude la porta: “Vertice con Zelensky? Come negoziare con i terroristi”

