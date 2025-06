Ucraina Putin chiude alla tregua | Il regime illegittimo di Kiev la userebbe per armarsi sta diventando organizzazione terroristica

La crisi in Ucraina si aggrava, mentre Putin respinge ogni possibilità di tregua, accusando Kiev di usare i negoziati come strumento di armamento. Dopo gli attacchi sui ponti strategici, le parole di Zelensky e Putin rafforzano la tensione: il futuro di pace sembra lontano. In un contesto così complesso, la domanda che ci poniamo è: qual è la vera strada verso una risoluzione duratura?

Le parole di Putin arrivano dopo gli attacchi ucraini ai ponti in Kursk e Crimea; Zelensky: "Stop a colloqui a Istanbul" Vladimir Putin chiude alla tregua in Ucraina. Il presidente russo ha dichiarato di non vedere il senso di una tregua fatta con un governo che "sta diventando un'organizzazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Putin chiude alla tregua: "Il regime illegittimo di Kiev la userebbe per armarsi, sta diventando organizzazione terroristica"

