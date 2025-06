Ucraina | Putin al Papa favorevole a raggiungimento pace attraverso diplomazia

In un contesto di crescente tensione in Ucraina, Putin esprime al Papa la sua preferenza per una risoluzione diplomatica del conflitto, sottolineando l'importanza di affrontare le cause profonde della crisi. Una posizione che apre spiragli di dialogo e speranze di pace, auspicando un percorso condiviso verso la stabilità . In un mondo in cerca di equilibrio, ogni gesto di diplomazia può fare la differenza.

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Il presidente Vladimir Putin, durante la conversazione telefonica con Papa Leone XIV, “ha ribadito l’interesse per il raggiungimento della pace attraverso mezzi politico-diplomatici, sottolineando che, per una soluzione definitiva, giusta e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde”. Lo riferisce una nota del Cremlino, citata da Interfax. Nel contesto della ripresa dei negoziati diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul, il presidente russo “ha informato circa gli accordi concreti raggiunti nel secondo round, relativi allo scambio di prigionieri di guerra e dei corpi dei caduti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Putin al Papa, favorevole a raggiungimento pace attraverso diplomazia

