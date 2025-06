Ucraina protezione Ue per i rifugiati fino al 2027 | Prepararsi alla transizione

In un contesto di crescente instabilità globale, la Commissione Europea annuncia oggi un importante passo verso la tutela dei rifugiati ucraini, prorogando la protezione fino al 2027. Mentre la guerra prosegue e le sfide umanitarie si intensificano, questa decisione non solo risponde a un’urgenza immediata, ma segna anche una transizione fondamentale verso una solidarietà europea più duratura e strutturata. È tempo di prepararsi a costruire un futuro condiviso e sicuro.

Oggi la Commissione europea definisce un percorso europeo comune per il futuro dei rifugiati ucraini nell’Ue. Con la Russia che continua i suoi attacchi illegali e la situazione in Ucraina che rimane instabile, la Commissione propone di prorogare la protezione temporanea per le persone in fuga dall’aggressione di Mosca contro Kiev di un ulteriore anno, fino al 4 marzo 2027. Ciò garantirà certezza del diritto a coloro che beneficiano della protezione temporanea e agli Stati membri, garantendo che gli stessi standard di protezione continuino ad applicarsi in tutta l’Ue. Inoltre, rassicurerà gli sfollati ucraini sul fatto che presentare domanda di protezione internazionale non è necessario né obbligatorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it