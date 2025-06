Ucraina notte di attacchi russi dopo i sabotaggi di Kiev

Nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, l'Ucraina ha vissuto un'altra drammatica ondata di attacchi russi, con sei vite spezzate. Ma l'intelligence ucraina continua a sorprendere, infliggendo colpi strategici a Mosca. Questo scontro si inserisce in un contesto di crescente tensione geopolitica, dove l'astuzia si fa arma tanto quanto la forza bruta. La resilienza ucraina è una lezione per tutti: non sottovalutare mai la determinazione

In Ucraina è stata una notte di attacchi. Sono 6 i morti mentre l’intelligence ucraina beffa Mosca ancora una volta. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, notte di attacchi russi dopo i sabotaggi di Kiev

