Ucraina Londra fornirà a Kiev 100mila droni entro aprile 2026

Il Regno Unito lancia una nuova sfida alla guerra moderna: 100.000 droni per l'Ucraina entro aprile 2026. Questa mossa non solo potenzia le capacità di Kiev, ma segna un cambio epocale nel modo in cui si combatte. A fronte di investimenti ingenti – 350 milioni di sterline – si conferma così l'importanza dei veicoli aerei senza pilota: un trend destinato a rivoluzionare gli scenari bellici globali. Pronti a scoprire come?

(Adnkronos) – Il Regno Unito si è impegnato a fornire all'Ucraina 100.000 droni entro aprile 2026, dopo aver affermato che i veicoli aerei senza pilota hanno cambiato il modo in cui vengono combattute le guerre moderne. Il pacchetto di droni, del valore di 350 milioni di sterline (circa 415 milioni di euro), fa parte di .

Guerra in Ucraina, riunione ministeriale del gruppo Weimar+ a Londra. Niente tregua in attesa delle trattative. Mosca continua a martellare città e infrastrutture - Roma, 12 maggio 2025 - L'Ucraina si trova nuovamente sotto attacco, nonostante un recente invito di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky per riprendere i negoziati a Istanbul.

