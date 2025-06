Ucraina le immagini dell’operazione Ragnatela | distrutti i bombardieri russi

Le immagini dell'Operazione Ragnatela svelano un’azione sorprendente: oltre 40 bombardieri russi distrutti con droni ucraini, in un blitz che mette in crisi la potenza aeronautica nemica. Questo filmato, pubblicato dal servizio di sicurezza di Kiev, mostra come, con tecnologie meno avanzate, l’Ucraina stia riscrivendo le regole del gioco bellico. Un esempio di strategia intelligente e coraggio che cambia il volto del conflitto.

Più di 40 bombardieri russi colpiti e distrutti da droni ucraino. Questo filmato pubblicato dal servizio di sicurezza di Kiev mostra in azione “ Ragnatela “, nome dell’operazione ucraina su larga scala che ha colpito diversi aeroporti in tutta la Russia distruggendo velivoli militari dal valore di miliardi con droni molto meno avanzati. Le immagini girate da un aereo da ricognizione ucraino mostrano l’aeroporto russo di Belaya, situato nella Siberia sudorientale a circa 5.500 km a est della linea del fronte, in fiamme. Secondo l’intelligence ucraina, la pianificazione dell’attacco è iniziata un anno e mezzo fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, le immagini dell’operazione Ragnatela: distrutti i bombardieri russi

