Ucraina | Cremlino colloquio Putin-Trump positivo e produttivo

Un incontro inaspettato, una telefonata che apre nuove prospettive tra due figure chiave della politica mondiale. Vladimir Putin e Donald Trump hanno descritto il loro scambio come “positivo e produttivo”, segnando un possibile nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. Ma quali sono le implicazioni di questa conversazione? Scopriamolo insieme, perché il futuro del mondo potrebbe essere scritto proprio qui.

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Vladimir Putin e Donald Trump hanno descritto il loro scambio di opinioni “come positivo e produttivo”. Lo ha riferito il consigliere del capo del Cremlino Yuri Ushakov, citato da Ria Novosti, riportando i dettagli della conversazione telefonica tra i due leader. I due presidenti, ha aggiunto, “hanno concordato di proseguire i contatti sull’Ucraina, sia a livello di vertice che attraverso altri canali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, colloquio Putin-Trump positivo e produttivo

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarĂ in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherĂ in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Segui queste discussioni su X

#Peskov Il presidente Putin è pronto ad un vertice con quello ucraino Zelensky e quello americano Trump solo se saranno prima raggiunti "risultati nei negoziati diretti tra le delegazioni" russa e ucraina a Istanbul. Così il portavoce del Cremlino. Tweet live su X

#Ucraina Occhi puntati su Istanbul, dove tra qualche giorno riprenderanno i negoziati con una nuova tornata tra le delegazioni di Mosca e Kiev. Ancora riserbo sulle proposte del Cremlino. L'inviata Marina Lalovic #GR1 Tweet live su X