Ucraina colpito il ponte in Crimea Card Parolin | manca clima di fiducia

Un nuovo colpo scuote la delicata pace in Crimea, alimentando tensioni tra Ucraina e Russia. Il Cardinale Parolin denuncia la mancanza di un clima di fiducia tra le parti, rendendo ancora più difficile avvicinare le posizioni e trovare una soluzione duratura. La sfida ora è ricostruire un dialogo basato sulla collaborazione anziché sul sospetto. È fondamentale che la comunità internazionale faccia la sua parte per favorire un ambiente di dialogo e sicurezza.

