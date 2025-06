Ucciso dall’auto in fuga I due giovani a bordo della Bmw indagati per favoreggiamento

Una tragedia che colpisce nel profondo la comunità: Bruno Ansaloni, 56 anni, è stato tragicamente ucciso da un’auto in fuga, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Questo incidente mette in luce un trend inquietante: la crescente impunità di chi commette reati stradali. I passeggeri della Bmw indagati per favoreggiamento stanno sollevando interrogativi su responsabilità e giustizia. È tempo di riflettere su come prevenire simili drammi.

I due passeggeri della Bmw sono indagati per favoreggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I due giovani erano sull’auto che ha travolto quella dove viaggiava Bruno Ansaloni, 56 anni, padre di due figli di 23 e 18 anni e imprenditore agricolo di Sant’Agata Bolognese, rimasto ucciso. La moglie, 52 anni, è ricoverata al Maggiore, dove è stata portata in gravi condizioni. La Bmw, quella mattina, stava scappando dai carabinieri. Il ragazzo alla guida, Mohamed Yazini Amine, fermato, si trova in carcere alla Dozza. Ieri mattina si è svolta la convalida. Il 22enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso dall’auto in fuga. I due giovani a bordo della Bmw indagati per favoreggiamento

