Uccisa da una statuetta a Napoli il fidanzato | Provo solo amarezza niente rabbia Sapevo che quell' oggetto non era caduto da solo

Una tragica storia di amore e perdita che scuote Napoli: un fidanzato ucciso da una statuetta caduta. La vittima, ora ricordata con dolore, solleva interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità nella gestione degli spazi pubblici. In un'epoca in cui la prevenzione è al centro del dibattito sociale, questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di garantire ambienti sicuri per tutti. L'amarezza della famiglia è un richiamo a non dimenticare.

"Credo che non avrebbero dovuto farci aspettare così tanto tempo per sapere la verità . La gestione del caso doveva essere diversa. Parlare con la famiglia del ragazzino? Non sento il bisogno di ricevere delle scuse". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccisa da una statuetta a Napoli, il fidanzato: "Provo solo amarezza, niente rabbia. Sapevo che quell'oggetto non era caduto da solo"

Chiara Jaconis, un 13enne ha lanciato la statuetta che l'ha uccisa. La famiglia: «L'aveva già fatto. I genitori sapevano e hanno taciuto» - Una tragica scoperta scuote la comunità di Padova: Chiara Jaconis, una ragazza di 13 anni, ha ucciso la famiglia lanciando la statuetta che la ha ferita mortalmente.

Leggi l'articolo "Turista uccisa da una statuetta ai Quartieri Spagnoli. La Procura: "E' stato un tredicenne"" su Cronachedi https://cronachedi.it/turista-uccisa-da-una-statuetta-ai-quartieri-spagnoli-la-procura-e-stato-un-tredicenne/… Tweet live su X

#ChiaraJaconis colpita e uccisa da una #statuetta. In passato, il 13enne "avrebbe lanciato tablet, cuscini e altri oggetti" dal balcone. La procura ordinaria di #Napoli continua a indagare per accertare eventuali responsabilità dei genitori Tweet live su X

Uccisa a Napoli da una statuina,la lanciò un tredicenne

Riporta ansa.it: A lanciare dal balcone di casa la statuetta che ha colpito alla testa e provocato la morte, dopo due giorni di agonia, la giovane Chiara Jaconis, turista trentenne di Padova in gita a Napoli insieme a ...

Chiara Jaconis morta a Napoli, intervista al fidanzato: «La statua non era caduta da sola e il sospetto c’era. Rabbia? Solo amarezza»

Secondo ilmattino.it: Era il ragazzo della padovana Chiara Jaconis, era accanto a lei quel maledetto pomeriggio del 15 settembre 2024 quando una statuetta lanciata da un balcone, nel cuore di Napoli, la colpì ...

La sorella di Chiara Jaconis, turista uccisa da una statuetta gettata dal balcone: «Fa male sapere che tutto questo avrebbe potuto essere evitato»

Lo riporta vanityfair.it: La Procura dei Minori ha concluso le indagini, confermando che a lanciare l’oggetto che ha ucciso la trentenne padovana è stato un tredicenne, già noto per episodi simili ...