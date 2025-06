Ubriaco con l’auto nell’area pedonale della fiera | aveva un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite

Un episodio inquietante durante la fiera del Patrono di San Severino Marche: un uomo ha tentato di entrare con l'auto nell'area pedonale, guidando con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite. Questo fatto sottolinea l'importanza della sicurezza stradale e della consapevolezza, soprattutto in eventi affollati dove la festa non deve trasformarsi in tragedia. Un promemoria per tutti: il divertimento deve sempre andare di pari passo con la responsabilità!

San Severino Marche (Macerata), 4 giugno 2025 – Tenta di entrare con l’auto nell’area pedonale durante la fiera del Patrono, bloccato dalla Polizia Locale e sottoposto ad etilometro è risultato avere un tasso alcolemico cinque volte oltre il consentito. E’ accaduto a San Severino Marche nella serata di domenica scorsa, 1 giugno. Erano circa le ore 21 e la fiera del Patrono, svoltasi durante tutta la giornata, era in fase di chiusura quando un’auto provenendo da viale Mazzini, senza rispettare i divieti di transito e superando le transenne, entrava, peraltro a velocità sostenuta, nell’area pedonale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco con l’auto nell’area pedonale della fiera: aveva un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite

