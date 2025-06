Ubriaco aggredisce due addetti Atm provocando fratture e lesioni | arrestato 32enne

Un episodio di violenza che fa riflettere: un 32enne in stato di ebbrezza aggredisce due addetti ATM a Milano, causando fratture e ferite. Questo fatto si inserisce in un contesto più ampio di crescente aggressività nei luoghi pubblici. La domanda sorge spontanea: come possiamo garantire maggiore sicurezza per i lavoratori del trasporto pubblico? Un tema cruciale, da affrontare insieme per proteggere chi ogni giorno serve la comunità .

Un'ira tale da scagliarsi contro le persone e provocare delle fratture negli aggrediti. Domenica scorsa la polizia ha arrestato un cittadino moldavo di 32 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'aggressione Tutto è accaduto nella stazione metropolitana di Milano Centrale. Gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ubriaco aggredisce due addetti Atm provocando fratture e lesioni: arrestato 32enne

