Ubriaca in taverna insulta tutti e graffia un poliziotto | 52enne arrestata a Foligno non voleva pagare

Una serata di svago si trasforma in un episodio di caos a Foligno, dove una donna di 52 anni, alterata dall’alcol, ha deciso di insultare tutti e aggredire un poliziotto intervenuto per calmare la situazione. L’episodio ha portato al suo arresto per resistenza e lesioni. Un richiamo alla responsabilità e al rispetto delle regole che non va mai sottovalutato.

A Foligno, una donna di 52 anni è stata arrestata per resistenza e lesioni dopo aver aggredito un poliziotto in una taverna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ubriaca in taverna, insulta tutti e graffia un poliziotto: 52enne arrestata a Foligno, non voleva pagare

Segui queste discussioni su X

Ubriaca si rifiuta di pagare e disturba gli avventori di una taverna rionale: denunciata 52enne http://ow.ly/ZovH106aYps [http://TuttOggi.info] #cronaca Tweet live su X