Tuttopizza a Napoli e Shanghai | la fiera arriva anche in Oriente

La pizza, simbolo della cultura italiana, conquista anche la Cina con Tuttopizza, che sbarca a Shanghai! Questo evento non solo celebra l'amore per la pizza, ma segna un trend globale: la crescente domanda di autenticità gastronomica. La partnership tra Tuttopizza e Sial rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione. Scoprire come i sapori napoletani affascinano il mercato asiatico è un viaggio imperdibile nel mondo del gusto!

Shanghai, 4 giu. (askanews) - La fiera internazionale Tuttopizza di Napoli, giunta all'ottava edizione, è arrivata per la prima anche in Cina, nell'ambito della fiera agroalimentare Sial, grazie a una partnership tra Tuttopizza, Sial Network, Comexposium, Universal Marketing e la regione Campania rappresentata dall'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo. "Due città, due culture, due eventi - ha detto da Shanghai Nicolas Trentesaux di Comexposium Group - e un solo obiettivo, connettere l'Italia al mondo e il mondo all'Italia attraverso la pizza". I due appuntamenti sono andati in scena contemporaneamente nelle due città e hanno puntato a dare ulteriore slancio a uno dei prodotti simbolo del Made in Italy agroalimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tuttopizza a Napoli e Shanghai: la fiera arriva anche in Oriente

