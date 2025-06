Tutto pronto per il ritorno del Triathlon Bim 2025 attenzione alle tante modifiche della viabilità

tutto pronto per il ritorno del Triathlon Bim 2025! La domenica mattina di giugno, Bellaria Igea Marina si trasformerà in un palcoscenico sportivo, attirando atleti e appassionati da ogni dove. Per garantire la massima sicurezza e il pieno successo dell’evento, si preannunciano diverse modifiche alla viabilità che richiederanno attenzione e collaborazione da parte di tutti. Prepariamoci a vivere questa giornata di passione e sfida!

Nella mattinata di domenica, 8 giugno, il territorio di Bellaria Igea Marina ospiterà la manifestazione sportiva "Triathlon Bim 2025", per la quale è atteso notevole afflusso, tra partecipanti e persone al seguito. Al fine di consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell'evento, sarà in.

