tutte le volte che sono diventato grande – children get older

Tutte le volte che sono diventato grande

Scopri il viaggio di Lucio in "Tutte le volte che sono diventato grande", il nuovo fumetto di Giulio Macaione. In un'epoca in cui i giovani affrontano sfide sempre più complesse, questa storia ci ricorda quanto possa essere terapeutico trovare conforto nei propri eroi, tra cartoni e manga. Con una narrazione coinvolgente, Macaione tocca temi universali come l'accettazione e l'identità, invitandoci a riflettere su quanto sia importante crescere, nonostante le difficoltà.

Crescere in mezzo alla difficoltà, trovando conforto e forza in cartoni e manga. Questo succede a Lucio, il protagonista del nuovo fumetto di Giulio Macaione edito sempre da Bao Publishing, Tutte le volte che sono diventato grande. Una storia di crescita e di accettazione di se stessi con problemi tipici dell'adolescenza e non solo fino a trovare forse un lieto fine. Scoprite insieme a noi quest'opera. Tutte le volte che sono diventato grande – Giulio Macaione; Bao Publishing Una vita come tante. Si può dire che Lucio sia un bambino come tanti. Ha una famiglia normale, una madre insegnante, un padre poco presente per il lavoro, una sorellina minore simpatica e rompiscatole Irma, una vicina di casa e migliore amica Piera sempre pronta a giocare con lui e divertirsi insieme.

