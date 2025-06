tutte le scarpe eleganti che dovresti valutare per essere sempre pronto per ogni occasione

Se vuoi essere sempre impeccabile, le scarpe eleganti sono il tuo asso nella manica. Non solo completano ogni outfit, ma riflettono il tuo stile e la tua personalità. Con l’aumento delle occasioni sociali post-pandemia, scegliere il modello giusto è più che mai fondamentale. Scopri le ultime tendenze che uniscono comfort e classe: dal classico oxford alle moderne derby. Un passo avanti verso l’eleganza ti aspetta!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Attento, un outfit non è mai perfetto senza di loro: parliamo delle migliori scarpe eleganti da uomo, calzature che permettono di compiere la quadratura del cerchio. Occasioni formali o casual, look tre pezzi sartoriale o pantalone stretto da uscita serale in disco, averle ai piedi facilita lo styling di ogni abbinamento. A un solo patto però, conoscere l'etichetta. Spesso ciò che si crede possibile essere annoverato nella categoria delle scarpe da uomo eleganti purtroppo non lo è. 🔗 Leggi su Gqitalia.it