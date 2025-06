' TuttaBase' 36 ore di musica no stop tra dj set e concerti

Preparati a vivere un’esperienza sonora senza precedenti! Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, Milano si trasforma nel palcoscenico di TuttaBase: 36 ore di musica no stop tra dj set e concerti. Mentre la città abbraccia la stagione estiva, l’iconico spazio di Tortona diventa un centro pulsante di creatività e connessione. Non perdere l’occasione di immergerti in un weekend che celebra la musica in tutte le sue forme!

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno a Milano, in occasione dell'apertura di Estate da Base, arriva TuttaBase: dal tramonto di venerdì 6 all’alba di domenica 8 giugno, il luogo iconico di Tortona si apre e diventa una mappa viva e porosa. Un lungo weekend di musica Musica ovunque, spazi per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - 'TuttaBase', 36 ore di musica no stop tra dj set e concerti

