Tutela dell' ecosistema donate nove casette per offrire riparo alle api selvatiche

casette per api selvatiche! Un gesto semplice, ma fondamentale per preservare la biodiversità e sostenere gli impollinatori, sempre più minacciati. Ferrara si conferma pioniera nel promuovere spazi verdi vitali, rispondendo a un trend globale di attenzione verso l'ecosistema urbano. Un piccolo rifugio che può fare una grande differenza: ogni ape conta nella nostra lotta per un futuro più sostenibile. Scopri come il tuo contributo può cambiare le cose!

Continua l'impegno della città di Ferrara nella tutela della biodiversità urbana e nella promozione della sostenibilità ambientale. Grazie alla donazione del Lions Club Ferrara Ducale, in collaborazione con il Comune, verranno posizionati in diverse aree verdi pubbliche della città nove nuovi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tutela dell'ecosistema, donate nove casette per offrire riparo alle api selvatiche

