Turismo su arrivi +22% sul 2024 e presenze +17% | oltre 67 milioni di pernottamenti

L'Emilia-Romagna non smette di sorprendere: nei primi quattro mesi del 2025, il turismo segna un +2,2% in presenze, con 2,8 milioni di visitatori tra italiani e stranieri. Un dato che si allinea a un trend nazionale di crescita, dove sempre più persone scelgono di esplorare le bellezze del nostro Paese. Interessante notare come i turisti italiani stiano riscoprendo le gemme locali, valorizzando così la nostra cultura e tradizione!

In Emilia-Romagna continua a crescere il turismo, lo confermano i dati dei primi quattro mesi del 2025, con un aumento complessivo del +2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con circa 2,8 milioni di presenze tra italiani e stranieri. I turisti italiani hanno costituito la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Turismo, su arrivi (+2,2% sul 2024), e presenze (+1,7%): oltre 6,7 milioni di pernottamenti

Scopri altri approfondimenti

Salerno capitale del turismo: boom di arrivi nel 2025 tra voli, crociere e prenotazioni record - Salerno si conferma come capitale del turismo nel Sud Italia, registrando un boom di arrivi nel 2025 grazie a voli, crociere e prenotazioni record.

Segui queste discussioni su X

#Turismo in #Trentino, il 2024 è il migliore dell'ultimo decennio: +2,3% arrivi, +2,6% presenze. Il report di ISPAT, "Il movimento turistico in Trentino. Anno 2024". Failoni: "Settore in salute e traino dell'economia trentina" Tweet live su X

Estate 2025 da record: 65,8 mln di arrivi attesi. Crescono presenze e mercato interno. Ma la sfida è aumentare la permanenza media e la qualità dell’offerta. Il turismo deve essere una ricchezza vera per i territori. Continuiamo a lavorare per un’accoglienza se Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Turismo in italia nel 2024: arrivi leggermente in calo ma presenze in crescita, segnale di soggiorni più lunghi

Segnala gaeta.it: Il turismo in Italia nel 2024 mostra un calo degli arrivi negli hotel rispetto al 2019, ma un aumento delle presenze grazie a soggiorni più lunghi e alla crescita del turismo straniero, soprattutto in ...

Turismo, +18% di arrivi e 5% di presenze nel 2024 all'Aquila

Secondo msn.com: "Anche nel 2024, L'Aquila si conferma città attrattiva con un incremento del 18% sugli arrivi e del 5% sulle presenze rispetto all'anno precedente". (ANSA) ...

TURISMO L’AQUILA: BIONDI E LANCIA, “NEL 2024 +18% ARRIVI E +5% PRESENZE. CULTURA TRAINANTE”

abruzzoweb.it scrive: L’AQUILA – “Anche nel 2024, L’Aquila si conferma città attrattiva con un incremento di ben il 18% sugli arrivi e del 5% sulle presenze rispetto all’anno precedente. Dal 2018 al 2024 presenze turistich ...