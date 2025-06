Turismo Perugia punta su accoglienza e partecipazione | segnalatica rivoluzionata e un nuovo info point

Le novità di Perugia nel settore turistico stanno trasformando l’esperienza dei visitatori, puntando sull’accoglienza e sulla partecipazione attiva. Con una segnaletica rivoluzionata e un nuovo info point, la città si prepara a sorprendere ancora di più. Un percorso di un anno ha portato innovazioni che renderanno ogni visita unica e coinvolgente. Perugia si apre al futuro, pronta a regalare emozioni autentiche a chi sceglie di scoprirla.

Turismo alle grandi manovre. Con una segnaletica rivisitata e un nuovo punto di informazione che ha aperto i battenti nella sua versione provvisoria, con la previsione di avere una sede stabile nel prossimo futuro. E poi il percorso lungo un anno che ha portato importanti novità nel settore. Le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Turismo, Perugia punta su accoglienza e partecipazione: segnalatica rivoluzionata e un nuovo info point

VIDEO Turismo a Perugia, Croce: "Dati incoraggianti. In campo nuovi strumenti per un'accoglienza sempre migliore" - Perugia si prepara a stupire i visitatori con un'accoglienza ancora più efficace e moderna. L'assessore al Turismo, Fabrizio Croce, annuncia innovazioni come una segnaletica rinnovata e un nuovo punto informativo temporaneo, pronti a valorizzare al massimo questa stagione promettente.

