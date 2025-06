Turismo nel 2025 partenza col freno a mano tirato | in provincia un -9% di arrivi rispetto ad un anno fa

Nel 2025, il turismo in provincia di Forlì-Cesena parte col freno a mano tirato: una flessione del 9% negli arrivi rispetto all'anno scorso. Questo calo, evidenziato dai dati della Regione Emilia Romagna, ci invita a riflettere su come le dinamiche globali e le nuove preferenze dei viaggiatori stiano influenzando le destinazioni locali. Sarà tempo di ripensare strategie per attrarre turisti in un panorama in continua evoluzione!

Nel primo quadrimestre del 2025 (gennaio-aprile) la provincia di Forlì-Cesena registra una flessione in termini di presenze e di pernottamenti turistici rispetto allo stesso periodo del 2024. E’ quanto emerge dai dati turistici diffusi dalla Regione Emilia Romagna. Il dato provinciale dice 189. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Turismo nel 2025, partenza col freno a mano tirato: in provincia un -9% di arrivi rispetto ad un anno fa

Segui queste discussioni su X

Manca ormai pochissimo alla partenza del Giro d’Italia che dopo ben 45 anni tornerà a Pisa! In attesa della tappa pisana del 20 maggio, non perdetevi il ricco calendario di eventi... in rosa! Tutte le info https://turismo.pisa.it/eventi/Giro-d-Italia-2025-a-Pi Tweet live su X

Sì è svolta questa mattina presso il palco dell’Area Sommergibile all’Arsenale di Venezia, la cerimonia di partenza del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025. ? 1.400 miglia lungo le coste italiane, un evento unico, tra i più competitivi del Mediterraneo, co Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Turismo. Il 2025 inizia col freno a mano: presenze in calo in Riviera

Si legge su newsrimini.it: L'avvio dell'anno per Bellaria Igea Marina vede quasi 42mila arrivi con un calo del 2,4% sul 2024 e oltre 106mila presenze (-5,3%). Da segnalare dopo un primo trimestre complicato, una decisa ripresa ...

Turismo, partenza col freno a mano. Ma i grandi eventi fanno boom

Scrive lanazione.it: Negativi i dati dei primi tre mesi dell’anno, con i Ceri e il Giro d’Italia è attesa l’inversione di tendenza Il turismo è un ... Nel primo trimestre del 2025, però, i dati divulgati ...

Ferragosto 2025: le mete estere più gettonate dai cosentini e il turismo toscano che rallenta

Si legge su informazione.it: Mancano ormai meno di ottanta giorni al 15 agosto, e per chi sogna una fuga estiva l’ora di prenotare è già scattata. A tracciare le tendenze dei viaggiatori cosentini ci pensa “Non Solo Viaggi” di Re ...