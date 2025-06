Turismo il 2025 inizia con una lieve flessione | febbraio e marzo in salita Mancano un 3% di arrivi

Il 2025 inizia con una leggera flessione nel turismo riminese, ma febbraio e marzo promettono un’inversione di tendenza. Con soli tre punti percentuali in meno rispetto al 2024, il settore si trova a fronteggiare nuove sfide. Questo scenario potrebbe riflettere un trend più ampio: la necessità di adattarsi a un mercato in evoluzione, dove l'innovazione e l'esperienza del turista diventano fondamentali. Scopri come Rimini intende rispondere!

Nel primo quadrimestre del 2025 (gennaio-aprile) la provincia riminese accusa una lieve flessione in presenze e pernottamenti turistici rispetto allo stesso periodo del 2024. E’ quanto emerge dai dati turistici diffusi dalla Regione Emilia Romagna. A portare il segno “meno” davanti alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Turismo, il 2025 inizia con una lieve flessione: febbraio e marzo in salita. Mancano un 3% di arrivi

