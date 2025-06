Turismo e media un legame strategico | La comunicazione orienta i flussi non solo a Roma

Il turismo e i media sono ormai un binomio inscindibile, capace di plasmare le scelte di viaggio in modo strategico e potente. La ricerca condotta dall’Università Cattolica di Roma e Publitalia ’80 ha svelato quanto la comunicazione possa influenzare i flussi turistici, non solo nella Città Eterna, ma ovunque nel mondo. Con i numeri del Giubileo che testimoniano un ruolo centrale dei media, è evidente che il futuro del turismo si scrive anche tra le pagine della comunicazione.

Cinque anni fa, in piena pandemia, l’UniversitĂ Cattolica di Roma e Publitalia ’80 hanno avviato una ricerca congiunta per misurare l’impatto della comunicazione sulla propensione al viaggio. Oggi, con 5,5 milioni di pellegrini giĂ giunti a Roma nei primi mesi del Giubileo, i dati parlano chiaro: “Media e comunicazione sono decisivi per indirizzare i flussi nel nostro Paese”, spiega Matteo Cardani, direttore generale marketing di Publitalia. Anche secondo il professor Massimo Scaglioni del Ce.R.T.A, “i toni allarmistici sull’impatto del Giubileo si sono poi placati: siamo in linea con l’ultimo”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it