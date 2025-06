Turismo e Lavoro iniziativa di Arpal Puglia e Comune di Ginosa

Un connubio vincente tra turismo e opportunità lavorative! Grazie all'iniziativa "Turismo & Lavoro – Ginosa & Marina 2025", ARPAL Puglia e il Comune di Ginosa stanno creando ponti tra chi cerca lavoro e le aziende del settore turistico. Con il turismo in forte crescita, eventi come questo sono fondamentali per valorizzare il nostro territorio e favorire l’occupazione. Non perdere questa occasione: il futuro del lavoro ti aspetta!

Tarantini Time Quotidiano Grazie alla collaborazione tra ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Taranto e Comune di Ginosa nasce “Turismo & Lavoro – Ginosa & Marina 2025”, un evento dedicato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico. L’evento “Turismo & Lavoro – Ginosa & Marina 2025” rappresenta un’importante occasione per la creazione di nuove opportunità di impiego nel settore turistico. L’iniziativa si terrà il 26 giugno 2025 presso il Palazzo della Delegazione di Marina di Ginosa, dalle 09:30 alle 16:30, e si propone di favorire il confronto diretto tra le imprese del territorio e i candidati alla ricerca di nuove opportunità lavorative, attraverso un canale di recruiting dedicato alle esigenze del settore turistico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Turismo e Lavoro, iniziativa di Arpal Puglia e Comune di Ginosa

Turismo, da Capri appello sicurezza lavoro e prevenzione incendi - Il turismo a Capri si affida sempre di più ai consulenti del lavoro, che svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione incendi.

Una nuova revisione del Pnrr è attesa in autunno. Sarà decisiva per lavoro, turismo e transizione 5.0. L'articolo di @marcoleonardi9, @leonziorizzo, R. Secomandi e A. Zanardi Tweet live su X

IL CORSO GRATUITO IN MARKETING TURISTICO DELLA SOLCO SRL http://periodicoitalianomagazine.it/notizie/Lavoro/pagine/Il_corso_gratuito_in_marketing_turistico_della_Solco_srl… #lavoro @AnsaRomaLazio @TgrRaiLazio @RegioneLazio @Agi_L Tweet live su X

In #Tunisia centinaia di lavoratori del #turismo sono stati licenziati in anticipo rispetto alla riforma del codice del lavoro per evitare l’obbligo di regolarizzazione contrattuale. Tweet live su X

ARPAL, opportunità di lavoro e orientamento: 141 figure ricercate nella provincia di Brindisi

brindisisera.it scrive: Brindisi, 3 giugno 2025 – La settimana appena trascorsa è stata particolarmente significativa per il mondo del lavoro in provincia di Brindisi, con due eventi di successo e numerose offerte attive sul ...

Ricerca lavoro, il report Arpal: nel Brindisino 97 annunci per 161 figure professionali

Come scrive brindisireport.it: A guidare il mercato del lavoro è ancora una volta il comparto turistico e ristorazione con ben 67 posizioni aperte, che lo conferma quale settore trainante dell’economia locale ...

Job Day Mesagne: grande entusiasmo per “Turismo, marketing e iniziative d’impresa”

Segnala brindisisera.it: Durante l’evento è stata annunciata la riapertura del centro per l’impiego di Mesagne Brindisi, 3 giugno - Grande successo per “Turismo, commercio e iniziative d’impresa”, l’evento dedicato all’incont ...