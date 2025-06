Turchia terremoto di magnitudo 58 nel sud-ovest del Paese | il momento della scossa

Un forte terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso il sud-ovest della Turchia, riportando alla mente la vulnerabilità del paese ai fenomeni sismici. Con l’epicentro vicino a Icmeler e una profondità di 74 chilometri, questo evento ci ricorda l’importanza di investire in infrastrutture resilienti. In un mondo dove i disastri naturali stanno aumentando, ciò solleva interrogativi cruciali sulla preparazione e sulla sicurezza delle comunità esposte. Restiamo vigili e informati

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte di ieri, martedì 3 giugno, il sud-ovest della Turchia. Lo riporta l’Istituto geofisico statunitense Usgs. L’epicentro del sisma è stato registrato a 5 chilometri a sud di Icmeler e l’ipocentro ad una profondià di 74 chilometri. Secondo l’agenzia per i disastri Afad, il sisma ha colpito alle 2:17 del mattino a circa 10 chilometri dalla costa ed è stato avvertito anche in Grecia e in Egitto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turchia, terremoto di magnitudo 5,8 nel sud-ovest del Paese: il momento della scossa

Altre letture consigliate

Turchia, terremoto di magnitudo 5.2 nel centro: scossa avvertita anche ad Ankara - Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito oggi il centro della Turchia, con epicentro nel distretto di Kulu, nella provincia di Konya.

Segui queste discussioni su X

Una scossa di #terremoto ti magnitudo 5.8 ha colpito un'area compresa tra l'isola di #Rodi e la #Turchia. Il panico avrebbe causato 69 feriti a #Mugla: si erano lanciati da varie altezze per mettersi in salvo. Una ragazza di 14 anni avrebbe perso la vita: Tweet live su X

#Turchia, #terremoto di magnitudo 5.8: un morto e 69 feriti ? https://lindipendente.online/2025/06/03/turchia-terremoto-di-magnitudo-5-8-un-morto-e-69-feriti/… Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Turchia, sisma di magnitudo 5.8 al largo di Marmaris

Da libero.it: Provincia di Mugla (Turchia), 3 giu. (askanews) - Le immagini del terremoto di magnitudo 5.8 che ha colpito la provincia di Mugla, nel Sud-Ovest della Turchia. Nei video delle telecamere di ...

Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.8 al largo di Rodi. Trema anche la Turchia, morta una 14enne

msn.com scrive: Terremoto in Grecia. Una violenta scossa di magnitudo stimata attorno a 5.8, si è verificata alle ore 01:00 (ore 01:17 in Italia) ...

Terremoto in Turchia: scossa di magnitudo 5.8. Panico tra la popolazione, morta una 14enne

Scrive msn.com: Paura a Marmaris. Almeno una settantina di persone sono rimaste ferite tentando di fuggire dalle proprie abitazioni ...