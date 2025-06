tumori approvato in europa nivolumab sottocute per molteplici indicazioni

La Commissione Europea ha dato il via libera a una rivoluzionaria formulazione di nivolumab sottocutaneo, aprendo nuove speranze nella lotta contro molteplici tumori solidi. Questa innovativa modalità di somministrazione consente trattamenti più rapidi ed efficaci, offrendo ai pazienti opzioni più confortevoli e personalizzate. Un passo avanti fondamentale nella terapia oncologica che potrebbe cambiare per sempre il panorama delle cure.

Via libera al primo inibitore Pd-1 in questa formulazione per forme solide in monoterapia, in mantenimento o in combinazione Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha approvato una nuova formulazione di nivolumab associata a una nuova modalità di somministrazione (Sc, s.