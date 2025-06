Tumori 80% bimbi malati guarisce un ‘passaporto’ per non dimenticare

Ogni anno, 80 bambini combattono e vincono la battaglia contro i tumori, testimoni di una speranza rinata grazie ai progressi medici. Per ricordare il loro coraggio e le sfide superate, nasce il 'Passaporto del guarito', un dono simbolico che accompagna questi piccoli eroi nel percorso di memoria e rinascita. Un'iniziativa che unisce cuore e scienza, affinché nessuna storia si perda nel tempo.

