Tumori 80% bimbi malati guarisce un ' passaporto' per non dimenticare

Un’iniziativa toccante e significativa nasce dall’ospedale Bambino Gesù di Roma: il 'Passaporto del guarito', un simbolo di speranza e memoria per i piccoli che combattono contro il cancro. Sostenuto da Peter Pan Odv e Fondazione Lottomatica Milano, questo progetto mira a ricordare e celebrare i successi di oltre 80 bambini che, grazie alla forza e alle cure, superano la malattia. Perché il ricordo diventi un patrimonio di vita e coraggio, e non si perda mai nel tempo.

Progetto dell'ospedale Bambino Gesù di Roma sostenuto da Peter Pan Odv e Fondazione Lottomatica Milano, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Un 'Passaporto del guarito' da donare a tutti i bimbi che superano un cancro - 8 su 10 che si ammalano - per aiutarli a non dimenticare, a ricordare per sempre l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it