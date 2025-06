Tudor Juve oggi il primo incontro con Comolli | il tecnico chiede queste tre garanzie Tutti i dettagli e il punto sul suo futuro

Oggi è un giorno cruciale per la Juventus: il primo incontro tra Tudor e il nuovo dg Comolli potrebbe segnare un cambiamento radicale per il futuro della squadra. Il tecnico croato ha già espresso tre richieste fondamentali, gettando le basi per una stagione di rilancio. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la sua visione potrebbe rivelarsi decisiva per riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano. Rimanete sintonizzati per scoprire se Tudor avrà le garanzie necessarie per brillare

Tudor Juve, oggi il primo incontro con Comolli: il tecnico chiede queste tre garanzie. I dettagli e il punto sul suo futuro secondo il Corriere dello Sport. Nella giornata di oggi ci sarà un primo contatto diretto tra il nuovo dg della Juventus Comolli e Tudor. Il croato ha già ottenuto sul campo la conferma grazie alla qualificazione alla prossima Champions League ma non è ancora scontato resti anche per la prossima stagione. Dal canto suo il tecnico per restare sulla panchina bianconera vorrebbe una chiarezza progettuale, un rosa rafforzata con 2-3 innesti mirati e il potenziamento dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, oggi il primo incontro con Comolli: il tecnico chiede queste tre garanzie. Tutti i dettagli e il punto sul suo futuro

