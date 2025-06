Tudor Juve l’ultimo aggiornamento non lascia dubbi | cresce la volontà di dargli un’altra chance! Anche Chiellini spinge per la permanenza dell’allenatore | la rivelazione

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus si fa sempre più chiaro: le ultime parole di Fabrizio Romano e Matteo Moretto confermano la volontà della società e dei tifosi di dargli un’altra chance. Anche Chiellini si schiera a favore, spingendo per una continuità che potrebbe portare i bianconeri a nuovi traguardi. La scena è pronta a cambiare: ecco cosa ci riserva il prossimo capitolo della Vecchia Signora.

Tudor Juve, l’ultimo aggiornamento non lascia dubbi: le parole di Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul futuro del tecnico. Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Igor Tudor, allenatore della Juve che viaggia verso la permanenza in bianconero. PAROLE – «C’è una volontà, un desiderio di dare una chance in più a Igor Tudor che sta crescendo di giorno in giorno. Da quando la Juve ha cambiato pelle dal punto di vista dirigenziale, anche Chiellini spinge per la possibilità di considerare la possibilità di dare una chance in più. La possibilità che Tudor continui è da tenere in considerazione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com