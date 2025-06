Tudor Juve il giornalista delinea il suo futuro | Credo che sarà lì non credo a questo… L’annuncio definisce anche il puzzle della panchina bianconera

L’incertezza sulla panchina della Juventus sta per essere chiarita: secondo il giornalista Tudor Juve, l’annuncio potrebbe finalmente mettere fine a settimane di dubbi e speculazioni. Con un’analisi dettagliata e fonti affidabili, l’editorialista del settore svela i possibili scenari e il puzzle che si sta componendo per il futuro della squadra bianconera. Ma quali sono le vere possibilità? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un nuovo capitolo in casa Juventus.

Tudor Juve, Paganini non ha quasi alcun dubbio: l'annuncio può mettere fine alla situazione di incertezza relativa alla panchina bianconera. Nuovi aggiornamenti relativi al nuovo allenatore della Juve arrivano da Paolo Paganini di Rai Sport. Ecco il punto che riavvicina Igor Tudor e allontana Raffaele Palladino dalla panchina bianconera. PAROLE – «C'è innanzitutto da capire chi arriverà come direttore sportivo ed è assurdo anche questo che ancora non ci sia. Una società come la Juve, che deve cercare un rilancio, come fa anche con Tudor? Lo abbiamo sentito dopo l'ultima partita le sue parole.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

