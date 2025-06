TS – Calciomercato Milan Modric a un passo! Allegri il grande colpo per il dopo Reijnders

Il Milan si prepara a un colpo da maestro: Luka Modric, simbolo di classe e determinazione, potrebbe indossare la maglia rossonera dopo aver lasciato il Real Madrid. Con Tijani Reijnders in partenza per il Manchester City, il club milanese mira a rinforzarsi con un campione che ha scritto la storia del calcio. In un'era di giovani talenti, l’esperienza di Modric potrebbe essere il segreto per riportare il Milan ai vertici. Sarà davvero il momento della sua grande rinascita?

2025-06-03 23:12:00 Flash news da TS: MILANO – Tijani Reijnders sempre più vicino al Manchester City e Luka Modric sempre più vicino al Milan. Il fuoriclasse croato ha dato l'addio al Real Madrid dopo 12 anni e 28 trofei conquistati (6 Champions League) ma non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e i rossoneri ci stanno provando seriamente. Il Milan avrebbe accelerato le trattative in questa giornata tanto da attendere una risposa definitiva nelle prossime 24 massimo 48 ore. Sul tavolo ci sarebbe un contratto da un anno con l'opzione per il successivo e ci sarebbe già, secondo Sky Sport, un accordo di massima tra club e giocatore con Igli Tare che si trova proprio in Croazia.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

