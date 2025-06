Trump | sentito Putinno pace immediatata

In un mondo sempre più teso, le parole di Trump e Putin al telefono aprono uno spiraglio di dialogo tra le potenze. La loro conversazione affronta temi caldi come gli attacchi in Ucraina, ma la pace sembra ancora lontana. Resta da chiedersi: potrebbe questa chiamata essere il primo passo verso una soluzione duratura o solo un altro capitolo di tensione?

19.32 Donald Trump fa sapere di aver parlato al telefono con Putin. "Abbiamo discusso dell'attacco agli aerei russi da parte dell'Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti" "E' stata una buona conversazione, ma che non porterà alla pace immediata", scrive su Truth il presidente Usa. Nella telefonata, secondo quanto riferisce Trump, il presidente russo ha preannunciato una ritorsione: "Putin ha ha affermato con forza che dovrà rispondere al recente attacco agli aeroporti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni ha sentito Trump sull'Ucraina - Il 22 ottobre, Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, incentrata sulla guerra in Ucraina e sull'imminente colloquio tra Trump e Vladimir Putin.

