Trumpiani d’Europa Gli euroscettici avanzano nella Ue Allineati col tycoon su migranti e Kiev

In Europa si sta delineando un nuovo scenario: gli euroscettici, simili al tycoon americano, stanno guadagnando terreno. Geert Wilders, il 'Trump olandese', segna una svolta con la sua uscita dal governo, rifiutando di firmare i piani per l'asilo. Questo fenomeno è emblematico di un crescente scetticismo verso le politiche migratorie e di sostegno a Kiev. L'onda populista sembra destinata a travolgere sempre più paesi dell'Unione!

Roma, 4 giugno 2025 – “Nessuna firma sotto i nostri piani per l’asilo. I l Partito per le libertà lascia il governo”. Con queste parole il leader dell’ultradestra olandese Geert Wilders ha dato il benservito al governo di coalizione sostenuto dal suo partito, primo per numero di deputati. Ufficialmente ‘The Dutch Trump’, il Trump olandese, come Wilders è stato ribattezzato, ha legato la caduta del governo, nato 11 mesi fa, con la non adozione delle politiche anti-immigrazione del Pvv, con cui nel 2024 aveva vinto le elezioni. Olanda, cade il governo. L’estrema destra esce dalla coalizione, si va verso elezioni anticipate In realtà, l’immigrazione è anche una scusa – e sarà il tema della probabile campagna elettorale – che Wilders vuole cavalcare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trumpiani d’Europa. Gli euroscettici avanzano nella Ue. Allineati col tycoon su migranti e Kiev

Segui queste discussioni su X

I trumpiani italiani non ridono più. Le figurine di The Donald sono sparite e per Meloni ogni giorno è una maledizione. Sovranismo da rinnegare, dazi, spese militari e debolezza in Europa. Quanti guai. Di @ClaudioCerasa Tweet live su X

“Solo attraverso sforzi creativi e proporzionati ai pericoli che incombono, potremo preservare l’idea di un’Europa forte, giusta e pacifica, baluardo di speranze per le future generazioni.” Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha cel Tweet live su X

La Stampa di Torino, degli Elkann (ossia Davos) farnetica nei suoi strepitii anti trumpiani. Manco si sono accorti che la borsa USA è tornata a record.... Quadrupedi insomma. Ovvero propaganda crassa per capirci Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Trumpiani d’Europa. Gli euroscettici avanzano nella Ue. Allineati col tycoon su migranti e Kiev

Riporta msn.com: Il nuovo presidente polacco Nawrocki è un sostenitore del presidente americano. Wilders, il Donald olandese, ha fatto cadere il governo: vuole contare di più ...

I trumpiani italiani non ridono più

Secondo ilfoglio.it: Le figurine di The Donald sono sparite e per Meloni ogni giorno è una maledizione. Sovranismo da rinnegare, dazi, spese militari e debolezza in Europa. Quanti guai (Polonia compresa). Come uscire dall ...

Salvini al battesimo dei trumpiani d'Europa per la 'Reconquista'

Riporta msn.com: "Cambiamento globale", "momento storico", "protagonisti della rinascita dell'Europa", "rivoluzione del buon senso che sta risvegliando l'intero Occidente". "Il 2025 ...