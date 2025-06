Trump va fino in fondo da oggi dazi al 50% su acciaio e alluminio | gli scenari per l’Ue

Trump alza la posta: da oggi, dazi al 50% su acciaio e alluminio! Questo passaggio non solo scuote il mercato, ma riaccende le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commissario Sefcovic si prepara a dialogare con l’America per trovare un terreno comune. In un contesto di crescita globale in rallentamento, gli effetti potrebbero rivelarsi devastanti. Sarà un banco di prova cruciale per le relazioni internazionali!

Il commissario per il commercio Ue, Maros Sefcovic, incontrerà il Rappresentante americano, Jamieson Greer, per discutere le prospettive di collaborazione tra Stati Uniti ed Unione europea nell'ottica delle tariffe. Le stime dell'Ocse sulla crescita economia globale scendono ancora a causa dell'incertezza dovuta ai dazi.

