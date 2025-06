Trump | Telefonata con Putin risponderà agli attacchi ucraini Il Papa chiama lo zar | Mosca faccia un gesto che favorisca la pace

In un mondo in continua tensione, le manovre diplomatiche assumono un ruolo cruciale. Dalla telefonata tra Trump e Putin alle richieste del Papa di un gesto di pace, ogni azione può segnare una svolta. Mentre i russi avanzano vicino a Sumy, l’attenzione si concentra su come le leadership globali possano influenzare il corso degli eventi. È il momento di scoprire cosa ci riserva il futuro in questa complessa partita di potere e diplomazia.

I russi conquistano un altro villaggio vicino Sumy. Media, Hegseth non partecipa oggi alla riunione a Ramstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Telefonata con Putin, risponderà agli attacchi ucraini». Il Papa chiama lo zar:«Mosca faccia un gesto che favorisca la pace»

Altre letture consigliate

La telefonata tra Edan Alexander e la madre, Trump rilancia la scena dopo la liberazione: così il 21enne lo ringrazia, l’ipotesi dell’incontro – Il video - La telefonata tra Edan Alexander e sua madre, Yael, segna un momento emozionante dopo la sua liberazione da Hamas.

Segui queste discussioni su X

Telefonata Trump-Putin, il presidente americano annuncia un colloquio di oltre un'ora con il presidente russo. 'Non ci sarà pace immediata. Putin vuole rispondere all'attacco agli aeroporti' #ANSA Tweet live su X

Le oltre due ore di telefonata Trump-Putin hanno evidenziato il corto circuito. Mentre Trump ha dato massimo risalto alla conversazione, Putin invece si è collegato da una scuola di Sochi, senza modificare l'agenda Per altre notizie > http://bit.ly/4h9mXg2 #Ucr Tweet live su X